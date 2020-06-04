Kaybolan dağcının cesedi bulundu Kahramanmaraş'ta arkadaşlarıyla çıktığı dağda kaybolan dağcının cesedi bulundu.

Kahramanmaraş'ta arkadaşlarıyla çıktığı dağda kaybolan dağcının cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten doğa yürüyüşü için Kahramanmaraş'a gelen biri kadın 3 kişi, Onkişubat ilçesine bağlı Düldül Dağı'nda dün akşam kayboldu. AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası dağcılarından Ali Ekber Görür ve soyadı öğrenilemeyen Sevgi adlı dağcı kurtarıldı. Uçuruma düştüğü öğrenilen Murat Kargın'ın cansız bedeni ise arama kurtarma ekibi tarafından bulundu.

AFAD ekipleri Murat Kargın'ın cenazesini bulunduğu yerden çıkarmaya çalışıyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA