Kaybolan çocukları cankurtaranlar ailesine teslim etti
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Kaybolan çocukları cankurtaranlar ailesine teslim etti

Kaybolan çocukları cankurtaranlar ailesine teslim etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde ailesinin bir anlık dalgınlığı sonucu ortadan kaybolan 3 çocuk, cankurtaranlar tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde ailesinin bir anlık dalgınlığı sonucu ortadan kaybolan 3 çocuk, cankurtaranlar tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Edilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde bulunan Çevlik Sahili'nde iddiaya göre gezmek için aileleri ile birlikte sahile gelen çocuklar bir anlık dalgınlığı sonucu ailesinin yanından kayboldu.

Çocuklar ailesini göremeyince bir anda panikledi. Görevli cankurtaranlar, kayıp çocuklar için hemen arama çalışması başlattı.

Yapılan arama çalışma sonucunda cankurtaranlar çocukları ailesine teslim etti. - HATAY

Kaybolan çocukları cankurtaranlar ailesine teslim etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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