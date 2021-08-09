Kaybolan çocuklar bulundu mu? 8-9 Ağustos İstanbul Arnavutköy'de kaybolan çocuklar nerede bulundu?

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Hadımköy'de 3 kız çocuğu, dün gece saatlerinde kaybolmuştu. Bunun ardından arama çalışmaları başlamıştı. Vatandaşlar kaybolan çocuklar bulundu mu, nerede bulundu merak etti. Peki, Kaybolan çocuklar bulundu mu? 8-9 Ağustos İstanbul Arnavutköy'de kaybolan çocuklar nerede bulundu?

Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) isimli 3 kız çocuğu, dün gece saatlerinde kaybolmuş ve ekipler alarma geçerek çocukları bulmak için arama çalışması başlatmıştı. Peki, kaybolan çocuklar bulundu mu? İşte detaylar...

KAYBOLAN 3 KIZ ÇOCUĞU BULUNDU MU?

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Hadımköy'de 3 kız çocuğu, dün gece saatlerinde kaybolmuştu. Avcılar Sahilinde kıyafetleri bulunan ve daha sonra belediye tuvaletinde görüntüleri ortaya çıkan çocuklar, Avcılar'da özel ekipler tarafından bulundu.

Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) isimli 3 kız çocuğu, dün gece saatlerinde kaybolmuş ve ekipler alarma geçerek çocukları bulmak için arama çalışması başlatmıştı.

SAHİLDE KIYAFETLERİ BULUNMUŞTU

Yapılan çalışmalar sırasında ilk olarak çocuklardan birinin Avcılar Sahilinde kıyafetleri bulunmuş, daha sonra da yine Avcılar'daki bir belediye tuvaletinde görüntüleri ortaya çıkmıştı.

GÖRÜNTÜLERİN ORTAYA ÇIKTIĞI AVCILAR'DA BULUNDULAR

3 kızın Avcılar'da görüldüğünün tespit edilmesi üzerine çalışmalar bu ilçede yoğunlaştı. Kaybolan küçük kız çocukları polis ekipleri tarafından bulundu. Kızların Arnavutköy Çocuk Büro Amirliği'nde ailelerine teslim edileceği öğrenildi.