Kaybolan çocuk ormanda bulundu
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Kaybolan çocuk ormanda bulundu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaybolan çocuk jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaybolan çocuk jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu.

İlçeye bağlı Parmakdere köyünde öğlen saatlerinde evlerinin bahçesinde oyun oynayan 3 yaşındaki E.M. bir süre sora kayboldu.

Köylülerin ve ailenin arama çalışması sonuç vermeyince durum jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Karaurgan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince ormanlık alanda yapılan aramada E.M. köye 5 kilometre mesafede ormanlık alanda patika yolda buldu.

Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan E.M. ailesine teslim edildi.

Kaybolan çocuk ormanda bulundu
Kaybolan çocuk ormanda bulundu
Kaybolan çocuk ormanda bulundu
Kaybolan çocuk ormanda bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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