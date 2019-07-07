Kaybolan çocuk jandarma tarafından ailesine teslim edildi
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Resul Osman Mesire Alanında kaybolan 6 yaşındaki çocuğu bularak ailesine teslim etti.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Resul Osman Mesire Alanında kaybolan 6 yaşındaki çocuğu bularak ailesine teslim etti.
Resul Osman Mesire Alanında ailesi ile birlikte parkta oyun oynarken kaybolan 6 yaşındaki Ömer Babaoğlan isimli çocuk, bölgede görevli Kilis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Motosikletli Asayiş Timi tarafından bulunarak, ailesi Ömer Yıldırım Babaoğlan'a teslim edildi.
Çocuğun ailesi motosikletli Asayiş Timine vatandaşlar tarafından teşekkür etti. - KİLİS
Kaynak: İHA
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