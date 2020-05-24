Kaybolan çocuğu jandarma bulup, ailesine teslim etti BURSA'da, Ramazan Bayramı'nın ilk günü, evinden 1 kilometre uzaklaşan 1,5 yaşındaki erkek çocuk, jandarma tarafından bulunarak, ailesine teslim edildi.

BURSA'da, Ramazan Bayramı'nın ilk günü, evinden 1 kilometre uzaklaşan 1,5 yaşındaki erkek çocuk, jandarma tarafından bulunarak, ailesine teslim edildi.

Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, sokakta bir çocuğun yalnız olduğunu fark etti. Ekipler, kaybolduğunu anladıkları çocuğu yanlarına alıp, araçlarının hoparlöründen anons yaptı. Ayrıca cami avlusundan da bir çocuğun bulunduğu duyuruldu.Kısa süre sonra çocuğun, bulunduğu yerden 1 kilometre ileride yaşayan ailesine ulaşıldı. 1,5 yaşındaki çocuk baba M.K.'ye (33) teslim edildi.

Kaynak: DHA