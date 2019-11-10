Kaybolan çocuğu bulan jandarma ailesine teslim etti
Kilis'in Musabeyli ilçesinde ailesi zeytin hasadı yaparken, aniden ortadan kaybolan çocuk jandarma tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.
Kilis'in Musabeyli ilçesinde ailesi zeytin hasadı yaparken, aniden ortadan kaybolan çocuk jandarma tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.
Musabeyli ilçesine bağlı Balikli köyünde ailesi zeytin hasadı yaparken aniden kaybolan 3 yaşındaki S.N.A. jandarma ekipleri tarafından bulunarak, babası M.A'ya teslim edildi. - KİLİS