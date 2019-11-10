Kaybolan çocuğu bulan jandarma ailesine teslim etti

Kaybolan çocuğu bulan jandarma ailesine teslim etti

Kilis'in Musabeyli ilçesinde ailesi zeytin hasadı yaparken, aniden ortadan kaybolan çocuk jandarma tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

10.11.2019 13:34 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:39
Kaybolan çocuğu bulan jandarma ailesine teslim etti

'in ilçesinde ailesi zeytin hasadı yaparken, aniden ortadan kaybolan çocuk tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.


Musabeyli ilçesine bağlı Balikli köyünde ailesi zeytin hasadı yaparken aniden kaybolan 3 yaşındaki S.N.A. jandarma ekipleri tarafından bulunarak, babası M.A'ya teslim edildi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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