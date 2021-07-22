Kaybolan çoban ve sürüsü dronla bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaybolan çoban ve sürüsü dronla bulundu

Kaybolan çoban ve sürüsü dronla bulundu
Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde, yolunu kaybeden çoban ve 250 koyunu, jandarma tarafından dron ile yapılan çalışmayla bulundu.

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde, yolunu kaybeden çoban ve 250 koyunu, jandarma tarafından dron ile yapılan çalışmayla bulundu.

Dorucak köyünde çobanlık yapan Suriye uyruklu H.A.K, yönünü şaşırıp 250 koyundan oluşan sürüsüyle kayboldu. Çobandan haber alamayan koyunların sahibi ve Dorucak köyü muhtarı Mehmet Can, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma Komutanlığı ekipleri, dağlık alanda dronla yaptıkları, 5 saat süren aramada, çoban ve koyunları buldu. Köyden 7 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda bulunan çobanın, telefonu çekmediği için sürü sahibine bilgi veremediği öğrenildi.Muhtar Can, "Çobanı aradım, telefonla ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirdim. Jandarma dron yardımıyla koyunları bulup, teslim etti. Çobanı ve koyunlarımızı sağ salim getirdiler" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı, Eren-15 Operasyonu kapsamında PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı, Eren-15 Operasyonu kapsamında PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 7 sivil öldü, 3 sivil yaralandı
Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 7 sivil öldü, 3 sivil yaralandı
Jandarma geçit vermedi! Arazide topluca ilerleyen 113 kaçak göçmen yakalandı
Jandarma geçit vermedi! Arazide topluca ilerleyen 113 kaçak göçmen yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Varank Mustafa Destici
Magazin Gülşen Alişan Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya
Spor Diego Muslera Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaybolan çoban ve sürüsü dronla bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 14:19:40. #1.15#

title