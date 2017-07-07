Kaybolan Çiçekler Ekibi Cenazeyi En Önde Taşıdı



Kaybolan Çiçekler programında gün yüzüne çıkarılan Hatice Taşkın cinayetini çözen ekibin istihbarat Şefi Özkan Yıldırım jandarma koruması eşliğinde Cenaze törenine katıldı, Hatice taşkının Tabutunu en önde kendisi taşıdı.

Afyon Şuhut ilçesi Karaadilli beldesi Oynağan köyünde sekiz ay önce kayıp ya da kaçırıldı diye ihbarda bulunan aile yakınlarının Hatice Taşkın cinayetini gün yüzüne çıkaran Fox tv kaybolan çiçekler programı nin istihbarat Şefi Özkan Yıldırımın haberi üzerine Jandarma harekete geçmiş olay çözülmüştü.

Olayda, Özkan Yıldırım, Şuhut ilçesi Kara adilli beldesi Oynağan köyünde 8 ay öncesi kaçırıldı iddiası ile aile yakınları tarafından FOX TV kaybolan çiçekler programına ihbarda bulunulmuş. Haberi araştırmak üzere programın istihbarat şefi Özkan Yıldırım olay yerine gitmiş bir aylık araştırma sonucu kayıp denilen Hatice Taşkın'ın canice öldürüldüğünü gün yüzüne çıkarmıştı.

16 yaşındaki Hatice Taşkın'ın daha önce cinsel istismar da bulunulduğunu ve bu kişilerin köy içinde birkaç kişinin olduğunu deşifre etmesi ile istihbarat Şefi Yıldırıma tehditler başladığı belirtiliyordu. Son olarak bu olayı cinayet konusu ile kapatılmasını daha fazla kurcalanmamasını istemeyen bazı kişiler DNA sonucu geldiğinde defin için köye gidecek olan Yıldırıma zarar verileceğini söylentileri istihbaratı üzerine Şuhut jandarması Özkan Yıldırım ve ekibinin koruma eşliğinde köye girdi ve Hatice Taşkın'ın cenaze törenine katılarak tabutu en önde taşıdı.

