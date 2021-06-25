Kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu

Kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ardahan'da arazide kaybolan 9 büyükbaş hayvan, il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından bulundu.

Ardahan'da arazide kaybolan 9 büyükbaş hayvan, il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından bulundu.

Merkeze bağlı Güzçimeni köyünde bir köylü, sabah saatlerinde 9 büyükbaş hayvanını araziye otlamaları için başıboş bıraktı.

Akşam olduğunda 9 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu farkeden şahıs jandarmaya haber verdi. Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arama sonucunda 9 büyükbaş hayvanı Alagöz köyü sınırları içerisindeki ormanlık alanda buldu.

Hayvanlarına kavuşan şahıs, jandarma ekiplerine teşekkür etti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

200 kişilik ekip tarafından aranan adam, ormanda ağaca asılı halde bulundu
200 kişilik ekip tarafından aranan adam, ormanda ağaca asılı halde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tolga Yüce Halit Ergenç Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor Burak Elmas Metin Oktay Şenol Güneş Merih Demiral Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 09:40:22. #1.14#

title