Kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu
Ardahan'da arazide kaybolan 9 büyükbaş hayvan, il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından bulundu.
Ardahan'da arazide kaybolan 9 büyükbaş hayvan, il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından bulundu.
Merkeze bağlı Güzçimeni köyünde bir köylü, sabah saatlerinde 9 büyükbaş hayvanını araziye otlamaları için başıboş bıraktı.
Akşam olduğunda 9 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu farkeden şahıs jandarmaya haber verdi. Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arama sonucunda 9 büyükbaş hayvanı Alagöz köyü sınırları içerisindeki ormanlık alanda buldu.
Hayvanlarına kavuşan şahıs, jandarma ekiplerine teşekkür etti. - ARDAHAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı