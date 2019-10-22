Kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma bulup sahibine teslim etti.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma bulup sahibine teslim etti.
Alınan bilgiye göre, Yukarıçulhalı köyünde B.Ö. jandarmayı arayarak Şirinyayla mevkisinde otlayan 8 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu bildirdi.
Harekete geçen Akdağmadeni İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 saatlik arama neticesinde hayvanları kaybolduğu yerden yaklaşık 7 kilometre mesafede Kabaklı mevkisinde buldu.
Hayvanları teslim alan B.Ö, jandarmaya teşekkür etti.