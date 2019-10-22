Kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu

Kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma bulup sahibine teslim etti.

22.10.2019 12:48
Kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma bulup sahibine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Yukarıçulhalı köyünde B.Ö. jandarmayı arayarak Şirinyayla mevkisinde otlayan 8 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu bildirdi.

Harekete geçen Akdağmadeni İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 saatlik arama neticesinde hayvanları kaybolduğu yerden yaklaşık 7 kilometre mesafede Kabaklı mevkisinde buldu.

Hayvanları teslim alan B.Ö, jandarmaya teşekkür etti.

Kaynak: AA
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