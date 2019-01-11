Kaybolan Bebeğin İmdadına Kadın Otobüs Sürücüsü Yetişti

– ABD'de kadın otobüs sürücü, yol kenarında yürümekte olan bir bebeği görünce hemen durdu. Kaybolduğu anlaşılan bebeği otobüse götürerek, kucağında bir süre uyutan kadına çalıştığı firma plaket verdi. Yaşanan o anlar ise otobüsün kameraları tarafından kaydedildi.

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee şehrinde seyir halindeki otobüsün kadın sürücüsü Irena Ivic, kaldırım kenarında, tek başına yürüyen bir bebek gördü. Üzerinde sadece bebek tulumu olan ve yalın ayak yürüyen bebeği fark eden kadın sürücü, otobüsü durdurup ağlayan bebeğin yanına doğru koştu. Kadın sürücü, bebeği kucaklayıp, hemen bebekle birlikte otobüse geri döndü. Kadın sürücü bebeği kucağına alarak, bir yandan da yetkililere bilgi verirken; bir yolcu üzerindeki montu çıkararak bebeğin üzerini örttü.

Kadın sürücünün kucağında bir süre uyuyan bebek, ihbar sonrası otobüsün yanına gelen itfaiye ve polis ekiplerince teslim alınarak babasına verildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı açıklamada, bebeğin sadece üşümüş ve korkmuş olduğu, herhangi bir zarar görmediği duyuruldu. Bebeğin, annesi ile birlikte dışarı çıktığı ancak psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen annenin, bebeği unuttuğu; bebeğin ise annesinin yanından ayrılarak kısa sürede kaybolduğu belirtildi.

Olay sonrası otobüs şoförü, çalıştığı firma yetkilisi ile birlikte kısa bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda sorulara geçilmeden önce konuşma yapan firma yetkilisi, kadın sürücüye bu insancıl hareketinden dolayı bir plaket takdim etti. Kendisinin de 2 çocuğu bulunduğunu belirten kadın sürücü, bebeği o şekilde görünce çok üzüldüğünü ve benzeri bir olayla tekrar karşılaşması durumunda yine aynı şeyleri yapacağını belirtti. Ayrıca, kadın sürücü, otobüse bebekle geri döndükten sonra çok üzüldüğü için montunu bebeğe vermeyi unuttuğunu, ama yolculardan birinin kendi montunu verdiğini belirtti. - Abd

Kaynak: DHA