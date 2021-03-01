Kaybolan Alzheimer hastasını WhatsApp'tan grup kurarak arıyorlar (2)
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Kaybolan Alzheimer hastasını WhatsApp'tan grup kurarak arıyorlar (2)

01.03.2021 17:54 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:58
Kaybolan Alzheimer hastasını WhatsApp'tan grup kurarak arıyorlar (2)

CESEDİ BULUNDUAdana'da 20 Şubat Cuma günü sabah saatlerinde evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Paşa Polat'ın, 3 gündür kendisini arayan yeğeni Umut Polat tarafından Seyhan Nehri kıyısında cesedi bulundu.

CESEDİ BULUNDU

Adana'da 20 Şubat Cuma günü sabah saatlerinde evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Paşa Polat'ın, 3 gündür kendisini arayan yeğeni Umut Polat tarafından Seyhan Nehri kıyısında cesedi bulundu. Bölgeye gelen Polat'ın oğlu Yaşar Polat, babasının cansız bedenini görünce gözyaşlarını tutamadı.

Amcasının cesedi bulan Umut Polat ise, "Günlerdir sevdiklerimizle birlikte her tarafı aramaya çalıştık. Umudumuzu hiç yitirmedik. Hep yaşadığını düşündük. Birkaç yerde kamera görüntülerini görünce daha da umutlanmıştık. Bugün nehir kenarında cansız bedeninin bulduk. Hepimiz çok üzgünüz" dedi.

Polat'ın cenazesi, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.


Kaybolan Alzheimer hastasını WhatsApp'tan grup kurarak arıyorlar (2)
Kaybolan Alzheimer hastasını WhatsApp'tan grup kurarak arıyorlar (2)
Kaybolan Alzheimer hastasını WhatsApp'tan grup kurarak arıyorlar (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

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