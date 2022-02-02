Kaybolan Alzheimer hastasını drone ile buldular

İZMİR (İHA) - İzmir Ödemiş'te, gece saatlerinde evden ayrılan ve 2 gün haber alınamayan Alzheimer hastası kadın, jandarma ekiplerinin drone destekli kapsamlı arama çalışması sonucunda bitkin halde yürürken bulundu. Yaşlı kadın, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, Ödemiş ilçesi Birgi Mahallesinde ikamet eden Alzheimer hastası N.K.'nin (68) 31 Ocak günü gece saatlerinde evden ayrıldığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi. N.K. isimli şahsın bulunması amacıyla Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve iz takip köpek unsuru ile arazide drone destekli kapsamlı arama çalışmaları yapıldı. Çalışmalar sonucunda N.K. isimli şahıs dün sabah saatlerinde evine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Üçkonak Mahallesi mevki'inde yolda bitkin bir halde yürürken bulundu. Yaşlı kadın, yapılan sağlık kontrollerinin ardından sağlık durumunun iyi olması üzerine ailesine teslim edildi. - İZMİR