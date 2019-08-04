Trabzon'un Maçka ilçesinde kaybolan alzheimer hastası yaşlı kadın bulundu.

Maçka ilçesindeki Oğulağaç Mahallesi'nde yaşayan alzheimer hastası E.V.'den (75) bir süre haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine yaşlı kadını bulmak için AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye gönderildi. Bölgede bir çalışma başlatan ekipler yaşlı kadını buldu. Durumunun iyi olduğu öğrenilen yaşlı kadın ailesine teslim edildi. - TRABZON

Kaynak: İHA