Kaybolan Alzheimer hastası vatandaş ailesine teslim edildi
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Kaybolan Alzheimer hastası vatandaş ailesine teslim edildi

Kaybolan Alzheimer hastası vatandaş ailesine teslim edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de dışarı çıkarak dolaşan ve kaybolan Alzheimer hastası vatandaş, Kocaeli Zabıtası tarafından ailesine teslim edildi.

Kocaeli'de dışarı çıkarak dolaşan ve kaybolan Alzheimer hastası vatandaş, Kocaeli Zabıtası tarafından ailesine teslim edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sekapark'ta dolaşırken kaybolan Alzheimer hastası vatandaş, güvenlik personeli tarafından fark edildi. Nereye gideceğini bilmeyen ve Sekapark'ta dolanan vatandaş ilk olarak güvenlik personeli tarafından bulundu. Vatandaşla konuşan ve bilinç kaybı yaşadığını fark eden güvenlik personeli, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı personelini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, A.Ş. isimli vatandaşın muhtarlık bilgi sisteminden adresini bularak ailesine teslim etti. - KOCAELİ

Kaybolan Alzheimer hastası vatandaş ailesine teslim edildi
Kaybolan Alzheimer hastası vatandaş ailesine teslim edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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