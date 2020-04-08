Kaybolan alzheimer hastası, termal kameralı drone ile bulundu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Kaybolan alzheimer hastası, termal kameralı drone ile bulundu - Haber
Mersin, Termal

Kaybolan alzheimer hastası, termal kameralı drone ile bulundu

Kaybolan alzheimer hastası, termal kameralı drone ile bulundu Mersin'de kaybolan 72 yaşındaki alzheimer hastası kadın, düşüp bayıldığı arazide ısı tespiti yapabilen termal kameralı drone ile bulundu.

08.04.2020 13:29 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:32
Kaybolan alzheimer hastası, termal kameralı drone ile bulundu

Kaybolan alzheimer hastası, termal kameralı drone ile bulundu

MERSİN - Mersin'de kaybolan 72 yaşındaki alzheimer hastası kadın, düşüp bayıldığı arazide ısı tespiti yapabilen termal kameralı drone ile bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Gökçebelen Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan alzheimer hastası Ayşe Düzkaya'dan haber alamayan yakınları, 50. Yıl Polis Merkezine giderek kayıp müracaatında bulundu. Emniyet güçleri, yakınlarının ihbarı üzerine yaşlı kadının gidebileceği bölgede arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına, havanın kararmasının ardından İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğine bağlı droneler de destek verdi. Termal kameralı drone ile araziyi tarayan polis ekipleri, seraların bulunduğu bölgede ısı akışı fark etti. Bölgeye giden ekipler, yaşlı kadını düştüğü yaklaşık iki metrelik çukurda baygın halde buldu.

Evinin yaklaşık bir kilometre uzağında bulunan Düzkaya, kaldırıldığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaybolan alzheimer hastası, termal kameralı drone ile bulundu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Kaybolan alzheimer hastası, termal kameralı drone ile bulundu
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi Haber
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz Haber
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı Haber
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatan Kıvanç'a teşhis konuldu Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatan Kıvanç'a teşhis konuldu
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık 'yüksek ateş' değil Haber
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
3 arkadaşını 'Eşimle ilişkiye girdiler' diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı Haber
3 arkadaşını "Eşimle ilişkiye girdiler" diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı
Dr. Mehmet Öz'ün 'Karantinada ilişkiye girin' önerisi İrem Derici'ye soruldu
Dr. Mehmet Öz'ün "Karantinada ilişkiye girin" önerisi İrem Derici'ye soruldu
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık hayali Akkuyu Nükleer Güç Santrali hızla yükseliyor
Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık hayali Akkuyu Nükleer Güç Santrali hızla yükseliyor
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak
Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilecek
Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra...
Polis, kendine hakaret eden yarbay hakkında suç duyurusunda bulundu
Polis, kendine hakaret eden yarbay hakkında suç duyurusunda bulundu
Başörtülü fizyetrapist, egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştırdı
Başörtülü fizyetrapist, egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştırdı
Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ: Atiba ile 1 yıl daha devam etmeyi düşünüyoruz
Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ: Atiba ile 1 yıl daha devam etmeyi düşünüyoruz
Şota Arveladze: Koronavirüs nedeniyle, 9 ay sonra doğum sayılarında patlama olursa şaşırmayın
Şota Arveladze: Koronavirüs nedeniyle, 9 ay sonra doğum sayılarında patlama olursa şaşırmayın
Koronavirüs salgınının geçici olarak durdurduğu savaş ve çatışmalar
Koronavirüs salgınının geçici olarak durdurduğu savaş ve çatışmalar
Son dakika: PKK, Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı: 5 vatandaşımız şehit düştü
Son dakika: PKK, Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı: 5 vatandaşımız şehit düştü
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü
Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım
Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Daha önce aşı bulduklarını iddia eden Rusya, koronavirüse karşı 3 ilacı denemeye başladı
Daha önce aşı bulduklarını iddia eden Rusya, koronavirüse karşı 3 ilacı denemeye başladı
Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık
Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık
Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor
Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor
İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
Hazine, koronavirüs salgınının zirve yaptığı Mart ayında 40,4 milyar lira ile tarihin en büyük açığını verdi
Hazine, koronavirüs salgınının zirve yaptığı Mart ayında 40,4 milyar lira ile tarihin en büyük açığını verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?
Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor
Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor
Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı
Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Altay Mustafa Şentop Abdulhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Dilan Çıtak Şeyma Subaşı Erkan Petekkaya
Spor Falcao Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Dorukhan Toköz
Daha Fazla Mart Polis Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Kaybolan alzheimer hastası, termal kameralı drone ile bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 14:50:55. #1.15#
title