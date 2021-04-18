Kaybolan Alzheimer hastası kadın, dağlık alanda bulundu
Antalya'nın Kumluca ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası 82 yaşındaki, evinden 1 kilometre uzakta, dağlık alanda bulundu.
Kumluca ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi'nde oturan Alzheimer hastası N.K'nın kaybolduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından arama çalışması başlatıldı.
AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Aramalar sonunda evinden 1 kilometre uzaktaki dağlık alanda bulunan kadın, ailesine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN