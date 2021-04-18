Kaybolan Alzheimer hastası kadın, dağlık alanda bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaybolan Alzheimer hastası kadın, dağlık alanda bulundu

Kaybolan Alzheimer hastası kadın, dağlık alanda bulundu
Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası 82 yaşındaki, evinden 1 kilometre uzakta, dağlık alanda bulundu.

Kumluca ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi'nde oturan Alzheimer hastası N.K'nın kaybolduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından arama çalışması başlatıldı.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Aramalar sonunda evinden 1 kilometre uzaktaki dağlık alanda bulunan kadın, ailesine teslim edildi.

Kaybolan Alzheimer hastası kadın, dağlık alanda bulundu
Kaybolan Alzheimer hastası kadın, dağlık alanda bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin Yıldırım Akbulut
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kaybolan Alzheimer hastası kadın, dağlık alanda bulundu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 20:10:30. #1.14#

title