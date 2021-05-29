Kaybolan Alzheimer hastası, akıllı saat sayesinde bulundu
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Kaybolan Alzheimer hastası, akıllı saat sayesinde bulundu

Kaybolan Alzheimer hastası, akıllı saat sayesinde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası, İl Jandarma Komutanlığının verdiği akıllı saat sayesinde kısa sürede bulunarak ailesine teslim edildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası, İl Jandarma Komutanlığının verdiği akıllı saat sayesinde kısa sürede bulunarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden Alzheimer hastası 77 yaşındaki M.N., evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönemedi. Kayıp ihbarının ardından Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından verilen akıllı saatin programının kurulu olduğu telefona 200 metrede oluşturulan güvenli bölgeyi ihlal etmesi nedeniyle "güvenli bölge ihlali" mesajı gönderildi. Mesajı alan ailenin saate sesli arama yaptığını fark eden bir vatandaşın yoldan geçerken durumu haber vermesi üzerine ve M.N. isimli şahıs evine 1.5 kilometre uzaklıkta bulundu. Sağlık durumun iyi olduğu belirlenen M.N. ailesine teslim edildi.

Öte yandan, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca 2020 yılında hayata geçirilen akıllı saat projesi ile Alzheimer hastası, zihinsel engelli ve kaybolma riski yüksek vatandaşların kaybolmaları durumunda kısa zamanda bulunmaları hedefleniyor. Proje kapsamında 50 vatandaşa künye levhası, 25 vatandaşa akıllı saat dağıtılmış bir yıllık süreçte kaybolma vakalarında yüzde 50 azalış kaydedildi. - KASTAMONU

Kaybolan Alzheimer hastası, akıllı saat sayesinde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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