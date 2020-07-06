Kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın dronla aranıyor
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Kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın dronla aranıyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası 77 yaşındaki kadını jandarma ve kurtarma ekipleri droneler yardımıyla arıyor.

06.07.2020 15:22 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:22

Mersin'in Gülnar ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası 77 yaşındaki kadını jandarma ve kurtarma ekipleri droneler yardımıyla arıyor.

Alınan bilgiye göre, 2 Temmuz'da Çukurkonak Mahallesi'ndeki evinden çıkan alzaymır hastası Şerife Lök'ten haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri bölgede arama çalışmaları başlattı.

Lök'ün kaybolduğu yer ile çevre mahallelerde drone ve jandarma iz takip köpeğiyle arama gerçekleştiriliyor.

Kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın dronla aranıyor

Kaynak: AA

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