Kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın bulundu Sakarya'nın Hendek ilçesinde kaybolan 88 yaşındaki alzaymır hastası kadın, evinden 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kaybolan 88 yaşındaki alzaymır hastası kadın, evinden 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Göksu Mahallesi'ndeki evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası N.Ö'nün yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sakarya Arama Kurtarma (SAKE) ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Vatandaşların da katıldığı arama çalışmalarında ekipler, yaşlı kadını evine 3 kilometre uzaklıktaki metruk bir evde buldu.

İlk sağlık kontrolü yapılan kadın, tedbir amaçlı Hendek Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA