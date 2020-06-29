Kaybolan Ali İsmail dede 10 saat sonra ormanda bulundu
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Kaybolan Ali İsmail dede 10 saat sonra ormanda bulundu

Bilecik'te dünden bu yana kayıp olan 82 yaşındaki yaşlı adam, ekiplerin 10 saatlik araması sonrası ormanlık alanda bulundu.

Kaybolan Ali İsmail dede 10 saat sonra ormanda bulundu
29.06.2020 12:00 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:11

Bilecik'te dünden bu yana kayıp olan 82 yaşındaki yaşlı adam, ekiplerin 10 saatlik araması sonrası ormanlık alanda bulundu.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesi Yediler mahallesinde ikamet eden oğlunun yanında kalan Ali İsmail Özkan (82), dün sabah 07.00 sıralarında evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Oğlunun jandarmaya haber vermesi üzerine yaşlı adamı bulmak için UMKE, Jandarma, Bilecik ve Bursa AFAD ekiplerinden oluşan 10 kişilik tim oluşturulurken, time bir de arama kurtarma köpeği eşlik etti. Yaşlı adamın Bozüyük-Söğüt yolu istikametinde bir markette görüldüğü bilgisine ulaşan tim, şahsın ikamet ettiği Söğüt'e bağlı Kepen köyüne yürüyerek gitme ihtimaline karşı bu bölgede dün gece 23.30'da arama kurtarma çalışmalarına başladılar. Yaklaşık 10 saatlik araması sonrası yaşlı adam Dönmez ve Kepen köyleri arasındaki ormanlık alanda bulundu. Yaşlı adam bulunduğu yerden ambulansa sedye yardımı taşınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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