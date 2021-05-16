Son dakika haber: Kaybolan 91 yaşındaki yaşlı kadına polis sahip çıktı
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Son dakika haber: Kaybolan 91 yaşındaki yaşlı kadına polis sahip çıktı

İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM - Haberler | Yaşam

Son dakika gelişmesine göre Kaybolan 91 yaşındaki yaşlı kadına polis sahip çıktı Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasının farkına varamayan 91 yaşındaki yaşlı kadın kaybolunca güvenlik görevlileri sahip çıktı.

Kaybolan 91 yaşındaki yaşlı kadına polis sahip çıktı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasının farkına varamayan 91 yaşındaki yaşlı kadın kaybolunca güvenlik görevlileri sahip çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan Uzunmehmet Camii önünde meydana geldi. 91 yaşındaki yaşlı kadının hareketlerinden şüphelenen cami güvenlik görevlileri kadının yanına gitti. Görevliler yaşlı kadının nereye gittiğini sordu. Yaşlı kadın ise oğluna bayrama gittiğini söylediğini, ancak yolunu kaybettiğini söyledi. Ardından görevliler hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaşlı kadınla bir süre sohbet ederek kadını oğluna teslim etmek için olay yerinden ayrıldı. Öte yandan olay yerinde bulunan Zonguldak Kızılay Şube Başkanı Aydın Ergenç, polis ekipleriyle konuşarak kadına sıcak yemek göndermek için evinin adresini istedi.

Son dakika haber: Kaybolan 91 yaşındaki yaşlı kadına polis sahip çıktı
Son dakika haber: Kaybolan 91 yaşındaki yaşlı kadına polis sahip çıktı
Son dakika haber: Kaybolan 91 yaşındaki yaşlı kadına polis sahip çıktı
Son dakika haber: Kaybolan 91 yaşındaki yaşlı kadına polis sahip çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM

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