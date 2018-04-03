Kaybolan 8 Yaşındaki Çocuk Ölü Bulundu

Van'ın Edremit ilçesinde oyun oynamak için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki çocuğun cesedi kanalda bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Çiçekli Mahallesi'nde kaybolan Berhan Kıyak'ı (8) bulmak için seferber olan İlçe Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, çalışmalarını mahalleden geçen Şamran kanalı çevresinde yoğunlaştırdı.

Mahalle sakinlerinin de destek verdiği ekipler, olay yerine çağrılan dalgıçlarla kanalda detaylı bir arama başlattı.

Kıyak'ın cansız bedenine evinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta sabaha karşı ulaşıldı. Kanaldan çıkarılan ceset, otopsi için Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dün akşam saatlerinde oyun oynamak için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Kıyak için arama çalışması başlatılmıştı.