Kaybolan 72 küçükbaş 'drone' yardımıyla bulundu

Kaybolan 72 küçükbaş 'drone' yardımıyla bulundu

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 72 küçükbaşın kaybolması üzerine harekete geçen jandarma, drone destekli çalışmayla hayvanları bularak sahibine teslim etti.

Kaybolan 72 küçükbaş 'drone' yardımıyla bulundu
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 72 küçükbaşın kaybolması üzerine harekete geçen jandarma, drone destekli çalışmayla hayvanları bularak sahibine teslim etti.
Çömlekçi Mahallesi'nde oturan İsmail Y., jandarmaya 72 adet küçükbaşın kaybolduğunu bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone destekli yapılan çalışma sonucunda hayvanları 2 kilometre uzaklıkta buldu. Ormanlık alanda bulunan küçükbaşlar, sahibine teslim edildi.


- Bursa
Kaynak: DHA
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