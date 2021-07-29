Kaybolan 5 yaşındaki Kemal, 15 saat sonra bulundu
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Kaybolan 5 yaşındaki Kemal, 15 saat sonra bulundu

Kaybolan 5 yaşındaki Kemal, 15 saat sonra bulundu
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

KAHRAMMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde dün akşam kaybolan Kemal Menekşe (5), ekiplerin çalışması sonucu 15 saat sonra bulundu.

KAHRAMMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde dün akşam kaybolan Kemal Menekşe (5), ekiplerin çalışması sonucu 15 saat sonra bulundu.

Akifiye Mahallesi'nde besicilikle uğraşan ailenin oğulları Kemal Menekşe, dün saat 22.00 sıralarında kayboldu. Aile Kemal'e ulaşamayınca jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, arama çalışması başlattı. Dron ve eğitimli köpeklerin de kullanıldığı çalışmalarla küçük Kemal, bugün saat 13.00 sıralarında kaybolduğu noktadan 12 kilometre uzaklıktaki Yelli Burun mevkisinde bulundu. Kemal Menekşe, ambulansla götürüldüğü Andırın Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.


Kaybolan 5 yaşındaki Kemal, 15 saat sonra bulundu
Kaybolan 5 yaşındaki Kemal, 15 saat sonra bulundu
Kaybolan 5 yaşındaki Kemal, 15 saat sonra bulundu
Kaybolan 5 yaşındaki Kemal, 15 saat sonra bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç

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