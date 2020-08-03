Kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ın bulunması için çalışmalar hem karada hem de Dicle...
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Kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ın bulunması için çalışmalar hem karada hem de Dicle...

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuğun bulunması için arama çalışmaları hem karada hem de Dicle Nehri'nde devam ediyor.

Kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ın bulunması için çalışmalar hem karada hem de Dicle...
03.08.2020 16:51 | Son Güncelleme: 03.08.2020 17:12

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuğun bulunması için arama çalışmaları hem karada hem de Dicle Nehri'nde devam ediyor.

Diyarbakır'dan 31 Temmuz'da akrabalarını ziyaret için Dicle ilçesinin Kelekçi köyüne giden 3 çocuklu Çiçek çiftinin, evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki oğulları Miraç Çiçek'i arama çalışmaları sürüyor.

Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince yürütülen çalışmalar 4. günde Dicle Nehri'nde yoğunlaştı.

Köye 2 kilometre uzaklıktaki Dicle Nehri kenarında arama yapan AFAD ve UMKE ekipleri, tek tek ağaçların altını kontrol ediyor, bir ize ulaşmaya çalışıyor.

İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Timi ise Dicle Nehri'nde arama çalışması yürütüyor.

İki komando taburu da 4 hassas burunlu köpekle köyün içinde, çevresinde ve bazı evlerde arama yapıyor.

Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin, Keleçki köyünde incelemelerde bulundu, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA

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