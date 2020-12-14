Adana'da ormanlık alanda bulunan 30 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi

Adana'nın Çukurova ilçesinde, ormanlık alanda bulunan 30 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurova ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde ikamet eden A.K'nin otlattıktan sonra ağılına getirdiği küçükbaş hayvanlarından 30'unun eksik olduğunu ve çalındığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin mahalle sakinleriyle yaptığı arama çalışmaları sonucu, 30 küçükbaş hayvan, mahalleye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu.

Kulak küpelerinden A.K'ye ait olduğu belirlenen 30 hayvan, sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven