Kaybolan 25 koyunu jandarma buldu
BURSA'nın Keles ilçesinde kaybolan 25 küçükbaş, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
BURSA'nın Keles ilçesinde kaybolan 25 küçükbaş, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Kestel ilçesi Belenören Mahallesi'nde küçükbaş besleyen Halil A., sabah 06.00 sıralarında hayvanlarının ağılda olmadığını fark etti. 25 küçükbaşın kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iz takibi yaparak koyunları arazide buldu. 25 adet küçükbaş, Halil A.'ya teslim edildi.
- Bursa
Kestel ilçesi Belenören Mahallesi'nde küçükbaş besleyen Halil A., sabah 06.00 sıralarında hayvanlarının ağılda olmadığını fark etti. 25 küçükbaşın kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iz takibi yaparak koyunları arazide buldu. 25 adet küçükbaş, Halil A.'ya teslim edildi.
- Bursa
Kaynak: DHA
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