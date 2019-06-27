Kaybolan 17 yaşındaki Şeyma'dan aylardır haber alınamıyor

Kaybolan 17 yaşındaki Şeyma'dan aylardır haber alınamıyor

Afyonkarahisar'da 2 buçuk ay önce kaybolan 17 yaşındaki kız çocuğundan halen haber alınamıyor.

Kaybolan 17 yaşındaki Şeyma'dan aylardır haber alınamıyor

Afyonkarahisar'da 2 buçuk ay önce kaybolan 17 yaşındaki kız çocuğundan halen haber alınamıyor.

Afyonkarahisar'ın 2. Mecidiye Mahallesindeki evlerinden çıktıktan sonra kaybolan Şeyma Erdin'den halen haber alınamadığı belirtildi. İki buçuk aydır kayıp olan Şeyma Erdin'i arama çalışmaları ise güvenlik güçleri tarafından sürdürülüyor. Kayıp olan Şeyma Erdin'in ailesi ise tedirgin bir şekilde 17 yaşındaki kızlarının bulunmasını bekliyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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