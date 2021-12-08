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Kaybolan 130 küçükbaş hayvanı jandarma buldu

Kaybolan 130 küçükbaş hayvanı jandarma buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da ahırından 130 küçükbaş hayvanın kaybolması sonrası vatandaşın imdadına jandarma yetişti.

ASARCIK, SAMSUN (İHA) - Samsun'da ahırından 130 küçükbaş hayvanın kaybolması sonrası vatandaşın imdadına jandarma yetişti.

Samsun'un Asarcık ilçesi Esentepe Mahallesi'nden M.L. isimli şahıs ahırında bulunan 130 adet küçükbaş hayvanın kaybolduğunu gördü. Olay üzerine jandarma ekiplerinden yardım isteyen M.L.'nin kaybolan koyunları için jandarma ekipleri hırsızlık şüphesiyle soruşturma başlattı. Geniş çaplı soruşturma başlatan Asarcık İlçe Jandarma Komutanlığı, Ladik Komando Bölük Komutanlığı, JASAT, drone ve iz takip köpeğiyle bölgede zor şartlarda 4 saat yapılan aramada herhangi bir çalınma durumuna rastlamadı. Mağdur M.L. isimli şahsa ait kaybolan 130 küçükbaş hayvan, Ladik ilçesi Alıçlı Mahallesi'nde ormanlık bölgede bir alana toplanmış vaziyette bulundu.

Hayvanların telef olmasını engelleyen jandarma ekipleri, onları mağdur M.L.'ye teslim etti. Kredi ile aldıkları hayvanların bulunmasına sevinen küçükbaş hayvanların sahibi M.L., jandarma ekiplerine teşekkür etti. - SAMSUN

Kaybolan 130 küçükbaş hayvanı jandarma buldu

Kaybolan 130 küçükbaş hayvanı jandarma buldu

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