Kaybolan 13 yaşındaki Sudenur çarşıda gezerken bulundu - Haberler
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Kaybolan 13 yaşındaki Sudenur çarşıda gezerken bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kaybolan 13 yaşındaki Sudenur çarşıda gezerken bulundu Afyonkarahisar'da 'tuvalete gidiyorum' diyerek evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 13 yaşındaki Sudenur Yiğit, Afyonkarahisar polisinin saatler süren başarılı takibi sonucu çarşıda gezerken bulundu.

Kaybolan 13 yaşındaki Sudenur çarşıda gezerken bulundu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 'tuvalete gidiyorum' diyerek evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 13 yaşındaki Sudenur Yiğit, Afyonkarahisar polisinin saatler süren başarılı takibi sonucu çarşıda gezerken bulundu.

Olucak mahallesi Büyük Olucak sokağında yaşayan 13 yaşındaki Sudenur Yiğit, Pazar günü evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Annesi ve babası tarafından her yerde aranan Sudenur Yiğit, en son Erenler mahallesinde görülmüş ancak bulanamamıştı. Afyonkarahisar polisinin saatler süren başarılı çalışması sonucu teknik ve fiziki takibi yapılan 13 yaşındaki Sunedur Yiğit, bu sabah kent merkezindeki çarşıda gezerken polis ekipleri tarafından bulundu. Şuan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen Yiğit, yapılan çalışmaların ardından ailesine teslim edilecek.

Kaybolan 13 yaşındaki Sudenur çarşıda gezerken bulundu

Kaybolan 13 yaşındaki Sudenur çarşıda gezerken bulundu

Kaybolan 13 yaşındaki Sudenur çarşıda gezerken bulundu

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