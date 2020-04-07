Kaybolan 10 yaşındaki çocuk, polis ekiplerince bulundu ADANA'nın Kozan ilçesinde, sabah saatlerinde evden çıkıp bir daha dönmeyen 10 yaşındaki O.O., polis ekiplerince bulundu.

ADANA'nın Kozan ilçesinde, sabah saatlerinde evden çıkıp bir daha dönmeyen 10 yaşındaki O.O., polis ekiplerince bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen O.O. daha sonra ailesine teslim edildi.

Tavşantepe Mahallesi'nde ailesiyle oturan O.O., sabah saatlerinde evden çıktı. Orhan O., bir süre sonra oğlu O.O. eve dönmeyince meraklanarak polis merkezine gitti. Burada Orhan O. oğlu için kayıp başvurusunda bulunuca polis ekipleri çalışma başlattı. Sokak sokak O.O.'yu arayan polis, belediyeye ait hoparlörlerden de kayıp anonsu yaptı. Saat 20.00 sıralarında O.O., Karacaoğlan Mahallesi'nde devriye gezen polis ekibince bulundu. Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından O.O., babası Orhan O.'ya teslim edildi.

Kaynak: DHA