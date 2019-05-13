Kaybolan 1,5 Yaşındaki Ecrin'i Arama Çalışmaları Devam Ediyor (Drone)

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan kız çocuğunun bulunması için yürütülen arama çalışmalarından altı gündür sonuç alınamadı.

Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın bulunması için arama çalışmalarına yedinci günde yeniden başlandı.

Vezirköprü Kaymakamlığında yapılan değerlendirme toplantısının ardından minik Ecrin'i arama çalışmaları Altınkaya Barajı'nda yoğunlaştırıldı. Baraj sularında geniş bir alanın taranacağı belirtildi.

Arama çalışmalarına Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği Kurbağa Adamlar, AFAD ve jandarma ekipleri katıldı.

Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Küçük kız ekipler tarafından dün de aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.

Kaynak: AA