Kayserililer şehir içi ulaşımda bisikletle 2,9 milyon kilometre pedal çevirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserililer şehir içi ulaşımda bisikletle 2,9 milyon kilometre pedal çevirdi

Kayserililer şehir içi ulaşımda bisikletle 2,9 milyon kilometre pedal çevirdi
AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesince şehir içi ulaşımda kullanılmak üzere 7 yıl önce hizmete sunulan Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (KayBis) Projesi ile bu yıl 2,9 milyon kilometre yol katedildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesince şehir içi ulaşımda kullanılmak üzere 7 yıl önce hizmete sunulan Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (KayBis) Projesi ile bu yıl 2,9 milyon kilometre yol katedildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte şehir içi ulaşımda popüler hale dönüşen KayBis, artan kullanıcı sayısı ve cazip kullanım avantajlarıyla 2021 yılında da Kayseri halkının vazgeçilmezi oldu.

Kayseri Ulaşım AŞ mühendislerince 2014 yılından itibaren yüzde yüz yerli olarak tasarlanıp ürünleştirilen KayBis, her yıl yeteneklerini artırarak hizmet ağını genişletiyor.

2021 yılı verilerine göre, 51 istasyonla hizmet veren sistem sayesinde bisikletle 2 milyon 891 bin kilometre mesafe katedildi.

KayBis ile katedilen mesafe sayesinde 722 milyon 760 bin gram karbondioksit salınımının önüne geçilerek, çevreci bir ulaşım ağı oluşturuldu.

Ortalama bir motorlu taşıt ile bu mesafede kilometre başına 271 gram karbondioksit olmak üzere 783 milyon 471 bin 840 gram karbondioksit salınımı oluşturulurken, bisiklet kullanımı ile bu oran 60 milyon 711 bin 840 gram oldu.

Böylece araba yerine bisiklet kullanımının kilometrede kişi başına yüzde 92 daha az karbondioksit salınımına yol açtığı bildirildi.

Kayserililer şehir içi ulaşımda bisikletle 2,9 milyon kilometre pedal çevirdi

Kayserililer şehir içi ulaşımda bisikletle 2,9 milyon kilometre pedal çevirdi

Kayserililer şehir içi ulaşımda bisikletle 2,9 milyon kilometre pedal çevirdi

Kayserililer şehir içi ulaşımda bisikletle 2,9 milyon kilometre pedal çevirdi

Kayserililer şehir içi ulaşımda bisikletle 2,9 milyon kilometre pedal çevirdi

Kayserililer şehir içi ulaşımda bisikletle 2,9 milyon kilometre pedal çevirdi

Kayserililer şehir içi ulaşımda bisikletle 2,9 milyon kilometre pedal çevirdi

Son dakika! İkra'nın tüfekle ölümünde bir müebbet, bir beraat

Son dakika! İkra'nın tüfekle ölümünde bir müebbet, bir beraat

 Kayseri Cinayet Büro Amiri 'seri katil'in yakalanma sürecini anlattı

Kayseri Cinayet Büro Amiri "seri katil"in yakalanma sürecini anlattı

 Bakan Nebati: 'Türkiye tarihi fırsatı değerlendirecek. Makroekonomik istikrarı sağlayarak, üretimi, ihracatı artıracağız, cari açığı çözeceğiz.'

Bakan Nebati: "Türkiye tarihi fırsatı değerlendirecek. Makroekonomik istikrarı sağlayarak, üretimi, ihracatı artıracağız, cari açığı çözeceğiz."

AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title