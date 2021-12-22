Kayserililer şehir içi ulaşımda bisikletle 2,9 milyon kilometre pedal çevirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesince şehir içi ulaşımda kullanılmak üzere 7 yıl önce hizmete sunulan Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (KayBis) Projesi ile bu yıl 2,9 milyon kilometre yol katedildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte şehir içi ulaşımda popüler hale dönüşen KayBis, artan kullanıcı sayısı ve cazip kullanım avantajlarıyla 2021 yılında da Kayseri halkının vazgeçilmezi oldu.

Kayseri Ulaşım AŞ mühendislerince 2014 yılından itibaren yüzde yüz yerli olarak tasarlanıp ürünleştirilen KayBis, her yıl yeteneklerini artırarak hizmet ağını genişletiyor.

2021 yılı verilerine göre, 51 istasyonla hizmet veren sistem sayesinde bisikletle 2 milyon 891 bin kilometre mesafe katedildi.

KayBis ile katedilen mesafe sayesinde 722 milyon 760 bin gram karbondioksit salınımının önüne geçilerek, çevreci bir ulaşım ağı oluşturuldu.

Ortalama bir motorlu taşıt ile bu mesafede kilometre başına 271 gram karbondioksit olmak üzere 783 milyon 471 bin 840 gram karbondioksit salınımı oluşturulurken, bisiklet kullanımı ile bu oran 60 milyon 711 bin 840 gram oldu.

Böylece araba yerine bisiklet kullanımının kilometrede kişi başına yüzde 92 daha az karbondioksit salınımına yol açtığı bildirildi.