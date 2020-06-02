Kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,42 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 0,20 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,10 ile "İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.
02.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:55
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,42 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 0,20 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,10 ile "İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 9 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,206378
|-0,42
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|653,694346
|-0,20
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,074534
|-0,10
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,612481
|-0,04
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,818130
|-0,02
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,191215
|-0,02
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,029079
|-0,01
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,088040
|-0,01
|Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,023507
|-0,004
Kaynak: AA