Kaybettiren BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 1,06 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,79 ile "Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF" ve yüzde 0,10 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 1,06 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,79 ile "Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF" ve yüzde 0,10 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün kaybettiren 8 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,091502
|-1,06
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,028438
|-0,79
|Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF
|0,072950
|-0,10
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF
|0,020879
|-0,10
|Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF
|0,047690
|-0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,028100
|-0,02
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014557
|-0,02
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,019676
|-0,01
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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