Kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 1,06 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,79 ile "Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF" ve yüzde 0,10 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kaybettiren 8 fonu şöyle: