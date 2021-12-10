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Kaybettiren BES fonları

Kaybettiren BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 1,06 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,79 ile "Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF" ve yüzde 0,10 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 1,06 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,79 ile "Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF" ve yüzde 0,10 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kaybettiren 8 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,091502-1,06
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF0,028438-0,79
Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF0,072950-0,10
Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF0,020879-0,10
Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF0,047690-0,03
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,028100-0,02
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014557-0,02
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,019676-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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