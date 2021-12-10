Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF 0,176942 1,20 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,155652 1,10 Türkiye Hay. ve Em. ZEM Kamu Dış Borç. Araç. EYF 0,091304 1,04 Türkiye Hay. ve Em. HEM Kamu Dış Borç. Araçları EYF 0,086172 1,03 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,160856 1,02 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF 0,098800 0,80 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,032169 0,66 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,013894 0,64 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,029457 0,57 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,012889 0,43 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,177557 2,42 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,148295 2,25 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,209762 1,98 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,126114 1,92 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,255290 1,82 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,047390 4,24 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,097201 1,79 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,058603 1,70 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,041176 1,65 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,043757 1,49 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF 0,020452 1,74 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,096887 1,66 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,067404 1,60 Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,051411 1,23 Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF 0,035554 1,20 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,082948 0,80 NN Hay. Em. Altın EYF 0,051430 0,79 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,083900 0,79 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,091374 0,79 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,082614 0,79 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,087910 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027295 0,05 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,075644 0,04 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,083042 0,04 Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,079107 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Türkiye'de işsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti. Van esnafı bayram ediyor! Günlük bine yakın İranlı turist geliyor AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi