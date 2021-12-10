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Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF0,1769421,20Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1556521,10Türkiye Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF0,1769421,20
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1556521,10
Türkiye Hay. ve Em. ZEM Kamu Dış Borç. Araç. EYF0,0913041,04
Türkiye Hay. ve Em. HEM Kamu Dış Borç. Araçları EYF0,0861721,03
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1608561,02
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF0,0988000,80
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0321690,66
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0138940,64
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0294570,57
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0128890,43
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1775572,42
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1482952,25
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,2097621,98
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,1261141,92
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,2552901,82
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0473904,24
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,0972011,79
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,0586031,70
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0411761,65
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0437571,49
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF0,0204521,74
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0968871,66
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0674041,60
Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0514111,23
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,0355541,20
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0829480,80
NN Hay. Em. Altın EYF0,0514300,79
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0839000,79
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0913740,79
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0826140,79
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0879100,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0272950,05
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0756440,04
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0830420,04
Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0791070,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Türkiye'de işsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'de işsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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