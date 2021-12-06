Son dakika: En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,90 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF", yüzde 2,87 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 2,75 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: