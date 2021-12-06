Son dakika: En fazla kazandıran BES fonları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: En fazla kazandıran BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika: En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,90 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF", yüzde 2,87 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 2,75 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,90 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF", yüzde 2,87 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 2,75 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,2402942,90
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,3318202,87
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF0,0984042,75
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0150822,61
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,0148882,33
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF0,0283902,25
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1640562,20
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,1175752,13
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,2374072,13
Türkiye Hay. ve Em. HEM Kamu Dış Borç. Araçları EYF0,0841072,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Hasret sona erdi: 25 yıllık aranın ardından Libya'dan gelen ilk yolcu gemisi İzmir'e ulaştı

Hasret sona erdi: 25 yıllık aranın ardından Libya'dan gelen ilk yolcu gemisi İzmir'e ulaştı

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title