BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,070356 1,02 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,118681 0,98 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,129639 0,97 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,122368 0,96 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,135482 0,94 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,023946 2,25 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,027574 1,11 Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF 0,076892 0,73 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,011871 0,63 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,011717 0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,083279 6,07 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,041061 4,32 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,126400 4,23 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,043825 3,87 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,071031 3,78 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,105489 3,23 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,049401 3,06 Türkiye Hay. ve Em. Dinamik Değişken EYF 0,088387 2,68 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,032283 2,63 HEM Dinamik Değişken EYF 0,030192 2,59 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,042674 1,81 Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF 0,029557 1,80 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,057261 1,52 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,081558 1,36 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,033519 1,24 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,019734 0,92 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,062560 0,89 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,058520 0,85 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,061239 0,84 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,021105 0,83 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,032820 0,05 VEM Para Piyasası EYF 0,078312 0,05 ZEM Para Piyasası EYF 0,031657 0,05 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,081194 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,077560 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi