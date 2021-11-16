BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0703561,02Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,070356
|1,02
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,118681
|0,98
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,129639
|0,97
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,122368
|0,96
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,135482
|0,94
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,023946
|2,25
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,027574
|1,11
|Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF
|0,076892
|0,73
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,011871
|0,63
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,011717
|0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,083279
|6,07
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,041061
|4,32
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,126400
|4,23
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,043825
|3,87
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,071031
|3,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,105489
|3,23
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,049401
|3,06
|Türkiye Hay. ve Em. Dinamik Değişken EYF
|0,088387
|2,68
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,032283
|2,63
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,030192
|2,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,042674
|1,81
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,029557
|1,80
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,057261
|1,52
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,081558
|1,36
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,033519
|1,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,019734
|0,92
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,062560
|0,89
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,058520
|0,85
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,061239
|0,84
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,021105
|0,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,032820
|0,05
|VEM Para Piyasası EYF
|0,078312
|0,05
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,031657
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,081194
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,077560
|0,05
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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