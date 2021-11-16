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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0703561,02Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0703561,02
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1186810,98
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1296390,97
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1223680,96
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1354820,94
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0239462,25
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0275741,11
Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,0768920,73
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0118710,63
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0117170,40
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0832796,07
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0410614,32
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1264004,23
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0438253,87
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0710313,78
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,1054893,23
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,0494013,06
Türkiye Hay. ve Em. Dinamik Değişken EYF0,0883872,68
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,0322832,63
HEM Dinamik Değişken EYF0,0301922,59
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0426741,81
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,0295571,80
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0572611,52
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0815581,36
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0335191,24
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0197340,92
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0625600,89
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0585200,85
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0612390,84
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0211050,83
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0328200,05
VEM Para Piyasası EYF0,0783120,05
ZEM Para Piyasası EYF0,0316570,05
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0811940,05
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0775600,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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