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BES'te kategorilerine göre kaybettiren fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren 3 fonu şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren 3 fonu şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,016506-0,98
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,044695-0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. ( Döviz ) EYF0,036944-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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