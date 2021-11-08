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Kaybettiren BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,48 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,08 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,48 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,08 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kaybettiren 2 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,016670-0,48
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,066244-0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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