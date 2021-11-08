Kaybettiren BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,48 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,08 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,48 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,08 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün kaybettiren 2 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016670
|-0,48
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,066244
|-0,08
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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