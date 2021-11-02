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BES'te kategorilerine göre kaybettiren fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren 7 fon şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,073136-1,19Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren 7 fon şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,073136-1,19
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,016950-0,52
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF0,053818-0,19
Türkiye Hay. ve Em. Pera 2 Değişken Grup EYF0,024160-0,17
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,039573-0,13
Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF0,011686-0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,010881-0,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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