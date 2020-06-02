Kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,43 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF", yüzde 0,07 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.
02.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:59
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,43 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF", yüzde 0,07 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün kaybettiren 2 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,017344
|-0,43
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013495
|-0,07
Kaynak: AA