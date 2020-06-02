Kaybettiren BES fonları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,43 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF", yüzde 0,07 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,43 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF", yüzde 0,07 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu. BES fonları içinde günün kaybettiren 2 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,017344 -0,43 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013495 -0,07 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA