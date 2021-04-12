Kaybettiği parasını zabıta kiplerinden teslim aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaybettiği parasını zabıta kiplerinden teslim aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaybettiği parasını zabıta kiplerinden teslim aldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde kurulan pazar yerinde 800 lira bulan bir vatandaş, bulduğu parayı Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı
Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı

Antalya'nın Kemer ilçesinde kurulan pazar yerinde 800 lira bulan bir vatandaş, bulduğu parayı Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Bulunan parayı tutanakla teslim alan belediye ekipleri, parayı pazar yerine alışveriş için gelen Yusuf Öztürk'e ait olduğunu tespit etti. Tutulan tutanak karşılığında parasını zabıta ekiplerinden teslim alan Yusuf Öztürk, parayı bularak zabıtaya teslim eden duyarlı vatandaş ve zabıta ekiplerine teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Türker Ertürk Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Acun Ilıcalı Perihan Savaş
Spor Mesut Özil Fatih Terim Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kaybettiği parasını zabıta kiplerinden teslim aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 13:04:27. #1.16#
title