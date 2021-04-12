Kaybettiği parasını zabıta kiplerinden teslim aldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde kurulan pazar yerinde 800 lira bulan bir vatandaş, bulduğu parayı Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Antalya'nın Kemer ilçesinde kurulan pazar yerinde 800 lira bulan bir vatandaş, bulduğu parayı Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Bulunan parayı tutanakla teslim alan belediye ekipleri, parayı pazar yerine alışveriş için gelen Yusuf Öztürk'e ait olduğunu tespit etti. Tutulan tutanak karşılığında parasını zabıta ekiplerinden teslim alan Yusuf Öztürk, parayı bularak zabıtaya teslim eden duyarlı vatandaş ve zabıta ekiplerine teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı