Kaybettiği Kedisini İhbar Üzerine Otomobilinde Uyurken Buldu

Sivas'ta bir vatandaş, kaybettiği kedisini, vatandaşların polise yaptığı ihbar üzerine otomobilinin koltuğunda mışıl mışıl uyurken buldu. Kedinin ve aracın sahibi Emre Yalçın, " Sabah arabayla uğraşıyordum. İçine girmiş. Ben de arıyordum" dedi.



Olay, bugün öğle saatlerinde Fatih Mahallesi Yeşilay Caddesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar bir otomobilin içerisinde bulunan kediyi görünce, kedinin havasızlıktan ölmemesi için 155'i arayarak polisten yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler plakadan yola çıkarak aracın sürücüsüne ulaştı. Olay yerine gelen aracın sahibi Emre Yalçın, aracı açarak kediyi çıkarttı. Yalçın kedisinin kayıp olduğunu ve onu aradığını belirtti. Yalçın yaptığı açıklamada, "Bir süredir kediyi besliyordum. Sabah arabayla uğraşıyordum. İçine girmiş. Ben de arıyordum. Tesadüf oldu bulduğum iyi oldu. Arabada bulduğumda yatar vaziyetteydi. Mışıl mışıl uyuyordu. Kediyi beslemeye başlayalı iki gün oldu. Henüz bir isim bulmadım. Soğuktaydı çatıda bir yer yaptım. Demek ki tesadüfen sabah arabayı yaparken girmiş" dedi. - SİVAS