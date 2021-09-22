Kaybettiği hayvanlarını jandarma 5 km uzakta buldu - Haberler
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Kaybettiği hayvanlarını jandarma 5 km uzakta buldu

İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - Haberler | Yerel

- Kaybettiği hayvanlarını jandarma 5 km uzakta buldu Kastamonu'da bir köylü tarafından kayıp ihbarı verilen 3 büyükbaş hayvan, İl Jandarma Komutanlığına ekipleri tarafından ihbar verilen bölgeden 5 km uzakta bulunarak sahibine teslim edildi.

KASTAMONU (İHA) - - Kaybettiği hayvanlarını jandarma 5 km uzakta buldu

KASTAMONU - Kastamonu'da bir köylü tarafından kayıp ihbarı verilen 3 büyükbaş hayvan, İl Jandarma Komutanlığına ekipleri tarafından ihbar verilen bölgeden 5 km uzakta bulunarak sahibine teslim edildi.

Kastamonu'da merkez Çatören köyünde ikamet eden Ş.Y., 112 İhbar Hattını arayarak 3 adet büyükbaş hayvanının kayıp olduğunu, yapılan tüm aramalara rağmen bulamadığını bildirdi. Bunun üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince görevlendirilen jandarma devriyesinin bölgede yaptığı arama ve takip sonucunda hayvanlar, kayıp olduğu bölgeden yaklaşık olarak 5 kilometre uzaklıkta ormanlık alan içerisinde bulundu. Bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Kaybettiği hayvanlarını jandarma 5 km uzakta buldu

Kaybettiği hayvanlarını jandarma 5 km uzakta buldu

Kaybettiği hayvanlarını jandarma 5 km uzakta buldu

Kaybettiği hayvanlarını jandarma 5 km uzakta buldu
İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - Son Dakika Haberleri
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