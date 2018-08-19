İstanbul'da Bir Vatandaş, Kaybettiği Altınlarını İlanla Arıyor
İstanbul, Halkalı'da altınlarını kaybeden vatandaş düşürdüğü altınlarını bulmak için verdiği ilan ile tüm dikkatleri üzerine çekti.
İstanbul, Halkalı'da farklı bir kayıp ilanı semt sakinlerinin dikkat çekti. Semt sakinlerinin geçiş yaptığı meydanın çeşitli noktalarına asılan ilanla bir kese altın aranıyor.
YOĞUN ÇABA HARÇIYOR
Tüm aramalara rağmen altınları bulamayan kişi, çareyi caddelere ilan asmakta buldu. Altınları kaybeden kişi, 5 bin 700 lira değerinde altınların içinde olduğu keseyi bulabilmek için semtte yoğun çaba harcıyor.
"SARI KESEDE..."
Verilen ilanda "Sarı bir kesede, Halkalı meydanda 9 çeyrek, 3 yarım altın düşürülmüştür. Bilenlerin karakola müracaat etmesi rica olunur" yazısı yer alıyor.