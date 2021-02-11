Kaybetmedim, savaşmaktan vazgeçtim! Sadakatsiz'e damga vuran sahne
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Kaybetmedim, savaşmaktan vazgeçtim! Sadakatsiz'e damga vuran sahne

11.02.2021 10:52 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:55
Kaybetmedim, savaşmaktan vazgeçtim! Sadakatsiz'e damga vuran sahne

Sadakatsiz 10 Şubat Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya, Derin'e öyle bir meydan okudu ki...Derin, Asya'nın gideceğini duyunca mutluluktan ne yapacağını bilemiyor.

Sadakatsiz 10 Şubat Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya, Derin'e öyle bir meydan okudu ki...

Derin, Asya'nın gideceğini duyunca mutluluktan ne yapacağını bilemiyor. Artık hayatında Asya'nın olmayacağını bilmek onu çok rahatlatıyor. Ancak Derin'in bu halleri Asya'yı yeni bir karara itiyor. Yaşanılanlardan çok yorulduğunu ve bu yüzden gideceğini söyleyen Asya, aslında kaybetmediğini sadece bu savaştan vazgeçtiğini de altını çize çize ifade etti...

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

SADAKATSİZ'İN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya'nın aldığı karar herkeste şok etkisi yaratırken Derin büyük bir zafer kazandığına inanır. Hicran ve Selçuk'u bir araya getiren kaçınılmaz yüzleşme, beklenmedik karşılaşmaların da habercisidir. Asya'nın uzaklaşması Volkan'ı hiç düşmediği kadar büyük bir çıkmaza sürüklerken, sonuçları herkes için sarsıcı olur. Derin Ali için çaba göstermeyi sürdürürken dengeleri bir kez daha değiştiren gelişme ne olacaktır?

Volkan'ın takıntıları konusunda da onu uyardı. Derin, Asya'nın sözleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşasa da ona bunu belli etmemeye çalıştı. Ancak bu defa Asya'nın eli çok güçlüydü. Volkan'ın önceki gece onun evine geldiğini, Derin'de onu yaşatmaya çalıştığını söyledi. Kafası karışan Derin, adeta yıkıldı. Peki Asya'nın bu meydan okumasına karşılık gelecek mi?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Sadakatsiz 18. Bölüm Fragmanı yayında! Asya ve Volkan'ın tehlikeli yakınlaşması!

Asya'nın yanına gelen Volkan garip bir ruh halindedir. Yaşanan tüm olaylara rağmen Asya'dan kopamayan Volkan beklenmedik bir hamle yapar. Asya ve Volkan arasında neler olacak? Tekrar beraber olacaklar mı?

Kaynak: Hürriyet

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