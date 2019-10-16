Kaybedilen kamu diplomasisi: Türkiye kendini uluslararası alanda anlatamıyor mu?

16.10.2019 17:12

Türkiye Barış Pınarı Harekatı'na başladığı andan itibaren neredeyse tüm dünya devletlerini ve kamuoyunu karşısında buldu.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bile tam ve net destek göremeyen Türkiye'ye en son, uluslararası meselelerde tarafını belli etmekten kaçınan ve gerekmedikçe açıklama yapmayan Çin'den dahi operasyonu durdurma çağrısı geldi. Euronews.com'da Görüntüle